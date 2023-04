Ein Vorvertrag zur Übernahme wurde von Abacus und Haufe-umantis AG Anfang April unterzeichnet. Der offizielle Kauf ist für Mitte Jahr vorgesehen.Wittenbach - Das Schweizer Software-Unternehmen Abacus Research AG wird per Mitte Jahr das HR-Software-Unternehmen Haufe-umantis AG, eine Tochter der deutschen Haufe Group SE, übernehmen. Damit will Abacus nicht nur in der Schweiz, sondern besonders auch in Deutschland und Österreich ihre Position im Bereich digitaler Human Resources-Lösungen signifikant verstärken. Die Abacus Research AG...

