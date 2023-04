Berlin - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, hat die Absage von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an höhere Sozialleistungen für Asylbewerber ohne gesicherte Aufenthaltsperspektive kritisiert. Schneider warf dem FDP-Chef vor, "perfide" zu agieren und Menschen gegeneinander auszuspielen, wie der "Spiegel" berichtet.



Lindner hatte zuletzt kritisiert, dass durch höhere Sozialleistungen falsche Signale an Asylbewerber gesandt würden. FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine sprang seinem Parteikollegen bei. Eine etwa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband geforderte deutliche Aufstockung der Sozialleistungen zeuge von "fehlender Sensibilität", sagte Teutrine. Auf Aussagen des FDP-Politikers Markus Herbrand, wonach ein von der FDP gefordertes, online abrufbares "Kinderchancenportal" dabei helfen könne, dass Gelder tatsächlich bei Kindern ankämen und nicht von Eltern für ihre eigenen Bedürfnisse wie Alkohol oder Zigaretten verwendet würden, reagierte Schneider verärgert.



Dies sei "Quatsch", sagte er. "Die Eltern armer Kinder sparen erstmal an sich." Dies sei auch durch zahlreiche Studien belegt. Zwar gebe es unter armen ebenso wie unter reichen Menschen Suchtkranke.



"Es ist nicht so, dass ausgerechnet bei den Armen besonders viel Geld verschleudert wird", so Schneider.