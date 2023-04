Am 02. Februar hatten wir getitelt "Infineon: Tagesgewinn +74%! Maximaler Gewinn +95%! Der Mut wurde belohnt!" und jetzt ist die Chance auf einen Trade wieder da. Die Aktie hatte sich von Kursen um 38,00 Euro bis zu einem Tief bei 35,005 Euro nach unten begeben und am Donnerstag kam die Gegenreaktion. Es könnte sich also lohnen die Aktie jetzt im Auge zu haben. Wenn Sie den passenden Einstiegspunkt finden, könnten Sie bei Infineon ISIN: DE0006231004 ...

