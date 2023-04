Lidl Portugal investiert rund 110 Millionen EUR in ein neues Logistiklager in Loures, in dem Bezirk Lissabon, das bis zu dem zweiten Quartal 2024 fertiggestellt sein soll, teilte der Discounter mit. Bei einer Bruttofläche von 54.000 Quadratmetern, was fünf Fußballfeldern entspricht, wird das Objekt über eine Lagerkapazität von 44.000 Paletten verfügen und...

