Teilen: In einem Interview mit CNBC sagte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, am Donnerstag, sie glaube nicht, dass es in den USA eine Bankenkrise gebe, räumte aber ein, dass es Schwachstellen gebe, so Reuters. Georgieva merkte an, dass die Verlangsamung der US-Wirtschaft die Federal Reserve ...

Den vollständigen Artikel lesen ...