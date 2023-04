Seit der 67-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie B im Juni 2021 hat Alentis grosse Fortschritte gemacht: Der Abschluss der ALE.F02 MAD-Studie steht unmittelbar bevor.Basel - Alentis Therapeutics («Alentis»), das Claudin-1 (CLDN1)-Unternehmen, ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das bahnbrechende Therapien für Organfibrose und CLDN1-positive Tumore entwickelt. Alentis gab eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Jeito Capital zusammen mit Novo Holdings A/S und RA Capital Management...

