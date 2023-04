Dass es in den nächsten Monaten jedoch zu tieferen Preisen für Wohneigentum auf breiter Front kommen wird, ist nach Ansicht des Beratungsunternehmens Fahrländer kaum vorstellbar.Zürich - Der Zinsanstieg hinterlässt gewisse Bremsspuren bei den Wohneigentumspreisen in der Schweiz. Dass es in den nächsten Monaten jedoch zu tieferen Preisen für Wohneigentum auf breiter Front kommen wird, ist nach Ansicht des Beratungsunternehmens Fahrländer kaum vorstellbar. Im ersten Quartal 2023 sanken etwa die Preise für Einfamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent...

