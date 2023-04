Der TÜV Nord hat ein neues PV-Prüflabor in China eröffnet. Der Verein will mit seinen PV-Dienstleistungen in dem asiatischen Land expandieren. Der TÜV Nord hat in China ein neues, deutlich erweitertes Photovoltaik-Labor (PV Lab) eröffnet. Wie der Verein mitteilte, befindet es sich in Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, etwa 100 Kilometer westlich von Shanghai. Die Erweiterung am neuen Standort in China habe sich ergeben, nachdem TÜV Nord die Anteile des bisherigen Joint-Venture-Partners ...

