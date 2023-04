"Auch weil die Renditen von US-Staatsanleihen sinken, interessieren sich Anleger auf der Suche nach Alternativen nun wieder zunehmend für risikoreichere Anlagen, wie Aktien aus dem Wachstumssektor und auch Kryptowährungen."Der Zusammenbruch und das Straucheln kleinerer und grösserer Banken wie der Silicon Valley Bank beherrschte in den letzten Wochen die Finanzmärkte. Wurden Erinnerungen an 2008 schnell wach, flüchteten sich Anleger rasch aus Bankwerten. Weil viele nach solchen Crashs Vertrauen in klassische Bankinstitutionen verlieren, werden Kryptowährungen in turbulenten Zeiten beliebter - vor allem deswegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...