Im ersten Quartal verdiente das Institut rund 12,6 Milliarden US-Dollar und damit 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.New York - Der starke Anstieg der Zinsen hat der grössten US-Bank JPMorgan Chase einen überraschend guten Start ins Jahr beschert. Im ersten Quartal verdiente das Institut rund 12,6 Milliarden US-Dollar und damit 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in New York mitteilte. Der Zinsüberschuss sprang um fast die Hälfte auf 20,8 Milliarden Dollar nach oben.

