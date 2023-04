Die Preissenkungen liegen je nach Modell zwischen 3000 und 10'000 Franken.Austin - Tesla-Chef Elon Musk hatte vor einigen Wochen günstigere Elektroautos in Aussicht gestellt. Die Kosten für künftige Fahrzeuggenerationen sollten um die Hälfte sinken. Nun kündigt der US-Konzern tiefere Preise für Schweizer Käufer an. Tesla senke «in zahlreichen europäischen Märkten» erneut seine Preise, teilte der Elektroautobauer mit Sitz in Austin (Texas) am Freitag mit.

