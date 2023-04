Alt FDP-Bundesrätin Elisabeth Kopp ist tot. Die erste Frau in der Schweizer Landesregierung ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie die Landesregierung am Freitag mitteilte.Bern - Alt FDP-Bundesrätin Elisabeth Kopp ist tot. Sie verstarb am Karfreitag nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren, wie die Landesregierung mitteilte. Die erste Frau im Bundesrat, setzte sich insbesondere für die Gleichstellung der Frauen ein. Ihre politische Karriere begann Elisabeth Kopp als Gemeinderätin in Zumikon, später wurde sie Gemeindepräsidentin. 1979 schaffte sie die Wahl in den...

