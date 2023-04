Nach dem positiven Verlauf am Vortag hielt sich der Schwung in den wichtigsten Indizes im frühen Handel aber in Grenzen.New York - Kursgewinne im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen von Banken haben den US-Aktienmarkt am Freitag gestützt. Nach dem positiven Verlauf am Vortag hielt sich der Schwung in den wichtigsten Indizes im frühen Handel aber in Grenzen. Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,08 Prozent höher auf 34 058,24 Punkten. Damit zeichnet sich für den Leitindex auch eine positive Wochenbilanz...

