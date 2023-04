Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Greenback zu und überschritt die Marke von 0,89 Franken. Zuletzt notierte er bei 0,8943. Am Morgen hatte er noch 0,8879 Franken gekostet.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag im Nachmittagshandel gegenüber dem US-Dollar merklich unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,1000 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,1076 gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Anfang April 2022. Der Euro unterbrach so seinen jüngsten Aufwärtstrend. Vor allem die Erwartung eines absehbaren Endes der...

