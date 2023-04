Köln - Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Bei der Staatsanwaltschaft Köln ist ein entsprechendes Verfahren in der Angelegenheit eingeleitet worden, wie der "Spiegel" berichtet.



Ein Sprecher der dortigen Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) bestätigte, dass am Freitag Ermittlungen aufgenommen wurden. Zum Umfang und der Schwere des Hacking-Angriffs wollten sich die Ermittlungsbehörden zunächst nicht äußern. Laut dem Portal Echo 24 sollen weltweit mehrere Tochterunternehmen von Rheinmetall betroffen sein - unter anderem die Firma Kolbenschmidt in Neckarsulm, bei der am Freitag diverse Systeme ausgefallen seien.