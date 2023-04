Merck-Aktien ISIN: DE0006599905 waren in der vergangenen Handelswoche mit knapp 7 Prozent der größte Verlierer im DAX. Nach dem Abpraller an der 200-Tage-Linie stürzte die Aktie von 176,75 Euro in zwei Handelstagen auf 160,40 Euro ab. Unter 155,00 Euro sollte die Aktie des Pharmaunternehmens aber nicht fallen, denn sonst droht nicht nur aus charttechnischer Sicht Ungemach, auch die Leerverkäufer könnten an dieser Stelle ins Spiel kommen. Nichtsdestotrotz ...

