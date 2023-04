Mit einem Wochengewinn von 7,03 Prozent hat es der Baustoffkonzern aus Heidelberg auf das Treppchen im DAX geschafft. HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 befindet sich seit Oktober in einem Aufwärtstrend, nach einer Korrektur hat die Aktie mit einem Tagesgewinn von 2,18 Prozent am Freitag ein neues Jahreshoch geschafft. Gelingt der Ausbruch über die Hürde bei 70,00 Euro, könnte rein charttechnisch betrachtet in naher Zukunft oberhalb von 80,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...