Zeitz - Auf einer Bundesstraße im sachsen-anhaltinischen Burgenlandkreis sind am Samstagvormittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gegen 10 Uhr ist ein Autofahrer zwischen Meuselwitz und Zeitz auf die Gegenfahrbahn abgekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit.



Die zwei Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden demnach im Fahrzeug eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen beteiligen Wagens musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Maßnahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein. Die Bundesstraße wurde vorerst voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet.