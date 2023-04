Es kommt immer auf die richtige Trading-Idee und den passenden Einstiegskurs an, ob man an der Börse Gewinne macht. Wir beweisen unseren "Riecher" dafür in jeder Woche mehrfach. Am 26. März hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps mal wieder auf Turtle Beach ISIN: US9004502061 geschaut und für die Abonnenten gab es diesen Hinweis: "Kurzfristig betrachtet befindet sich Turtle Beach in einem schönen Aufwärtstrend, mit dem Anstieg über die gleitenden Durchschnittslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...