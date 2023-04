Bremen - Im ersten Sonntagsspiel des 28. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 bei Werder Bremen gewonnen. Nachdem in der defensiv geprägten ersten Hälfte noch keine Treffer gefallen waren, konnte Werder direkt nach dem Seitenwechsel durch ein Konter-Tor von Maximilian Philipp zunächst in Führung gehen.



Wirklich schockiert wirkten die Breisgauer im Anschluss aber nicht, sie kamen immer besser ins Spiel. Dementsprechend war der Ausgleich durch Roland Sallai in der 67. Minute auch durchaus verdient. Danach war der Knoten offenbar geplatzt - es dauerte nur knapp fünf weitere Minuten bis zum nächsten Tor der Gäste. Diesmal traf Lucas Höler nach einer Flanke von Sallai per Kopf und drehte somit das Spiel.



Die Hausherren konnten nicht nochmal antworten. Durch den Sieg kann Freiburg auf Rang 5 weiter von der Champions League träumen, Werder rutscht unterdessen auf den zwölften Platz ab. Für Bremen geht es am Samstag bei Hertha weiter, die Freiburger sind am kommenden Sonntag gegen Schalke gefordert.