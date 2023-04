Gründe für Unsicherheit in der heimischen Landwirtschaft gibt es in Zeiten multipler Krisen genug: Klimawandel, Inflation und der Krieg in der Ukraine. Doch wie reagieren die Marchfelder Spargelbauern auf diese Herausforderungen? Kosten sparen, Mengen reduzieren - oder weiter investieren? Marchfeldspargel FAIR-Antwortung Verpackung © 2023 Verein Marchfeldspargel g.g.A....

Den vollständigen Artikel lesen ...