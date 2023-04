Es gibt viel Bewegung an der Bio-Zitrus-Front. Der Bio-Zitrus-Spezialist Eosta BV in Waddinxveen in den Niederlanden gibt gerne einen kleinen Einblick, denn die Saison hat angefangen. Gert Kögeler von Eosta versucht immer, die Saisons vorauszuplanen, aber jedes Jahr kommen mehr Faktoren ins Spiel, heißt es. Foto © EOSTA Im letzten Jahr waren es Streiks, Energiepreise, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...