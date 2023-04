Teilen: Der Index des Verbrauchervertrauens in den USA ist im April leicht gestiegen - Der US-Dollar-Index hält sich an der Tageserholung über 101,00 fest - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich Anfang April leicht verbessert: Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan (UoM) stieg von 62 im Februar auf 63,5 (vorläufig). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...