Teilen: Die Industrieproduktion in den USA ist im März stärker gewachsen als erwartet - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 101,00 - Die US-Notenbank berichtete am Freitag, dass die Industrieproduktion in den USA im März um 0,4% gestiegen ist, nach einem Anstieg von 0,2% im Februar (revidiert von 0%). Dieser Wert lag leicht über ...

