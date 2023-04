Der Umsatz des Verbindungstechnik-Spezialisten ist im ersten Jahresviertel um 4,4 Prozent auf 304,5 Millionen Franken gestiegen.Zug - Die Bossard-Gruppe ist im ersten Quartal 2023 leicht gewachsen. Vor allem die Geschäfte in Amerika liefen wie geschmiert. Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 4,4 Prozent auf 304,5 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Montag mitteilte. Um Währungseinflüsse und Akquisitionseffekte bereinigt, lag das Plus bei 5,8 Prozent. Damit hat Bossard die Prognosen von...

