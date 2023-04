Der ehemalige EU-Chefunterhändler Christian Leffler fordert ein Ende der "Politakrobatik".Bern - Die Schweiz hat wegen ihrer Haltung zur Wiederausfuhr von Waffen laut des ehemaligen EU-Chefunterhändlers Christian Leffler an Vertrauenswürdigkeit eingebüsst. Europäische Länder würden sich eine Waffenbestellung in der Schweiz in Zukunft zweimal überlegen. Die Schweizer Militärindustrie «läuft Gefahr, Verträge zu verlieren», sagte der Schwede in einem am Montag veröffentlichten Interview...

Den vollständigen Artikel lesen ...