Die Industriegruppe ist im ersten Quartal 2023 erneut gewachsen. Für den künftigen Geschäftsverlauf stellt das Unternehmen auch weiterhin Wachstum in Aussicht.Zürich - Die Industriegruppe Cicor ist im ersten Quartal 2023 erneut gewachsen. Für den künftigen Geschäftsverlauf stellt das Unternehmen auch weiterhin Wachstum in Aussicht. Es ist das erste Mal, dass Cicor Quartalszahlen vorgelegt hat. Dabei begnügte sich die Gruppe auf Angaben zum Umsatz und Auftragseingang. In den ersten drei Monaten 2023 setzte Cicor laut Mitteilung vom Montag 96 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...