Der SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,22 Prozent auf 11'318,47 Punkte. Händler sprechen von einem Marschhalt, weil eindeutige Impulse fehlten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Händler sprechen von einem Marschhalt, weil eindeutige Impulse fehlten. Zudem bekomme der eine oder andere Investor wegen der Nähe zum Jahreshoch allmählich kalte Füsse. Die Vorgaben waren derweil uneinheitlich. In den USA ging es am Freitag abwärts, nachdem Hoffnungen auf eine baldige Zinspause der US...

