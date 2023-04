In den ersten drei Monaten lieferten die Stuttgarter weltweit 80'767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche AG ist mit einem deutlichen Verkaufszuwachs in das neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten lieferten die Stuttgarter weltweit 80'767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im wichtigsten Markt China betrug das Plus bei den Verkäufen 21 Prozent. «Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den...

