Der Onlinehändler Greenakku hat eine steckerfertige Solaranlage für die Montage an vorhandenen Zäunen herausgebracht. Die Zaum-Solaranlage funktioniert wie ein Balkonkraftwerk und kann in Süd oder Ost-West-Richtung platziert werden. Greenakku hat sein Mini-PV-Angebot für alle erweitert, die einen eigenen Garten mit Zaun haben. Die Zaun-Solaranlage von Greenakku funktioniert wie ein Balkonkraftwerk und erfüllt die gleichen Aufgaben. Die Steckersolar-Anlage wird vertikal an einem Stabgitterzaun angebracht ...

