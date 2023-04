Am Mittag notiert der europäische Leitindex EuroStoxx50 0,24 Prozent im Minus bei 4380,18 Punkten.Paris / London - An den europäischen Börsen herrscht bei den Anlegern am Montag überwiegend Zurückhaltung. «Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse durch die US-Berichtssaison und die bevorstehenden makroökonomischen Daten aus den USA», schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. In den Vereinigten Staaten wird ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB...

