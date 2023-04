Green Akku bietet ein Komplettsystem mit ausgewählten Solarmodulen, Photovoltaik-Wechselrichter und spezieller Halterung ab knapp 417 Euro an. Am Gartenzaun können dabei durchaus auch größere Photovoltaik-Anlagen realisiert werden und nicht wie bei Photovoltaik-Balkonanlagen bislang maximal 600 Watt.Green Akku bietet Gartenfreunden nun die Möglichkeit, nicht nur Blumen zu pflanzen, sondern auch Solarstrom zu erzeugen. Das neue Angebot "ZaunPV" ist eine steckerfertige Photovoltaik-Anlage, die einfach am Gartenzaun montiert werden kann. Green Akku liefert dafür nach eigenen Angaben ein Komplettset ...

Den vollständigen Artikel lesen ...