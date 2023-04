Im März 2023 fiel die durchschnittliche Sonnenstrahlung in Deutschland etwas geringer aus als im langjährigen Mittel. In einige Regionen lagen die Werte auch deutlich hinter den Erwartungen. Im März 2023 erreichte die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland einen Wert von 72 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 hat der DWD für März einen etwas geringeren Wert von 75 Kilowattstunden pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...