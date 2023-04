Teilen: USD/CAD: Die Bären lauern, aber die Bullen sind auf dem Vormarsch. - Der US Dollar hat sich erholt, aber die Widerstände sind im Blick. - Wie in der vorangegangenen Analyse, USD/CAD Kursanalyse: Bären haben die Kontrolle und blicken nach unten auf 1,3320, USD/CAD ist weiterhin in der Hand der Bären, auch wenn wir allmählich eine gewisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...