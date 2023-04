Der jüngste Hagelsturm in der Region Langkloof, in Südafrika hat circa 1.500 ha Apfel- und Birnenplantagen getroffen und die Infrastruktur mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe zerstört. Der Gesamtverlust an Exportmengen liegt in der Größenordnung von 1,2 Millionen Kartons. Dies entspricht zwischen 20 % und 25 % der normalen Exporternte von Langkloof. Eine...

