Der Beelitzer Spargelverein erwartet eine gute Saison, die am Donnerstag, dem 14. April, feierlich mit Spargelköniginnen, Starkoch Ralf Zacherl und vielen anderen auf der Freilichtbühne und am Feld eröffnet wurde. Zwar gibt es bereits seit Ende März Beelitzer Spargel zu kaufen, doch erst jetzt wird an allen 14 Höfen, die das Edelgemüse in der Region anbauen,...

