Trotz Inflation erkennen deutsche Verbraucher zunehmend die Umweltbedrohungen für den Planeten und die Notwendigkeit, nachhaltiger zu leben und zu konsumieren Deutsche Verbraucher sind bereit, am meisten für Produkte in nachhaltigen Verpackungen auszugeben. Zudem gibt mehr als die Hälfte (59 %) an, dass ein nachhaltiger Lebensstil für sie seit 2019 wichtiger geworden ist....

Den vollständigen Artikel lesen ...