In dem vergangenen Jahr gaben Verbraucher in Belgien durchschnittlich 127 EUR für Obst aus, was 41 kg Frischobst entspricht. Das sind mengenmäßig 6 % weniger als 2021 und 3 % weniger als 2019, so die Zahlen des flämischen Zentrums für Agrar- und Fischereimarketing (VLAM). Bildquelle: Shutterstock.com Vor allem die hohe Inflation führte dazu, dass die Verbraucher...

Den vollständigen Artikel lesen ...