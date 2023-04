FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 210 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 273 (247) P - NEUTRAL - GOLDMAN CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 62 (66) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 970 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (227) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1650 (1200) PENCE - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES FRESNILLO TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 825 (700) PENCE - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1120 (1050) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob