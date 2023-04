Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihren beharrlichen Anstieg fortgesetzt. Mit guten Vorgaben der Wall Street im Rücken zog der EuroStoxx 50 weiter an.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihren beharrlichen Anstieg fortgesetzt. Mit guten Vorgaben der Wall Street im Rücken zog der EuroStoxx 50 um 0,58 Prozent auf 4393,15 Punkte an. Beim Cac 40 zeigte sich ein ähnliches Bild: Der französische Leitindex gewann 0,48 Prozent auf 7534,54 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,25 Prozent auf 7898,86 Punkte zu.

