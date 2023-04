Beim Zürcher Medienhaus konkretisiert sich der im vergangenen November angekündigte Wechsel an der operativen Spitze.Zürich - Beim Medienhaus Tamedia konkretisiert sich der im vergangenen November angekündigte Wechsel an der operativen Spitze. Jessica Peppel-Schulz wird per Anfang Oktober 2023 neue CEO. Sie wird allerdings bereits per 1. September in das Unternehmen eintreten, um vom derzeitigen CEO Andreas Schaffner eingeführt zu werden, wie die TX Group, die Muttergesellschaft von Tamedia...

