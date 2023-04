"Die Neutralität bedeutet, dass die Schweiz in Konflikten keine Seite militärisch unterstützt. Man kann nicht verlangen, dass wir unsere eigenen Gesetze brechen."Berlin - Die Schweiz rückt nicht vom Weitergabeverbot für Kriegsmaterial ab. Sie kann nicht gegen ihre eigenen Gesetze verstossen. Das sagte Bundespräsident Alain Berset bei einem Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Beide Politiker würdigten die guten gegenseitigen Beziehungen. Die Neutralität bedeute, dass die Schweiz in Konflikten keine Seite militärisch unterstütze...

Den vollständigen Artikel lesen ...