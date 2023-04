Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung am Dienstag mit einem Plus beendet. Börsianer sprachen von einem eher impulsarmen Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung am Dienstag mit einem Plus beendet. Börsianer sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Bereits seit der vergangenen Woche hatte der Leitindex SMI einen ähnlichen Lauf, in dem er sich über weite Strecken letztendlich seitwärts bewegt hatte. Am Dienstag kamen aus China besser als erwartet ausgefallene Daten zum Wirtschaftswachstum im ersten...

