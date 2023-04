Der Industriesektor liegt im 1. Quartal mit 52.2 Punkten erstmals seit der Erhebung in der Wachstumszone. Die KMU aus dem Dienstleistungssektor vermelden dagegen nur noch ein schwaches Wachstum.Schwyz - In den ersten Erhebungen bewegten sich die PMI-Zahlen des Kantons Schwyz im Gleichschritt mit der gesamtschweizerischen Wirtschaft. Im ersten Quartal 2023 zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Der Industriesektor liegt mit 52.2 Punkten erstmals seit der Erhebung in der Wachstumszone. Die KMU aus dem Dienstleistungssektor vermelden dagegen nur noch ein schwaches Wachstum.

Den vollständigen Artikel lesen ...