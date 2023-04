Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 0,41 Prozent auf 4376,13 Punkte.Paris / London - Nach der Gewinnserie der Vorwochen und dem höchsten Stand seit 17 Monaten beim Euro-Stoxx-50 ist den europäischen Börsen am Mittwoch etwas die Luft ausgegangen. «Zusammen mit einer eher enttäuschenden Vorstellung am Vorabend an der Wall Street und wenig inspirierenden Netflix -Zahlen ergibt sich kein Bild, das Anleger zum Aktienkauf motiviert»...

