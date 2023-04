Nachhaltigkeit spielt bei der Firmenfinanzierung eine zunehmend große Rolle. So sind Green Bonds, also Anleihen, die zur Realisierung von Nachhaltigkeitsprojekten ausgegeben werden, längst keine Seltenheit mehr. Immer mehr Firmen geben bei Anleihen sogar weitreichende Nachhaltigkeitsversprechen im Tausch gegen günstigere Zinsen. In jedem Fall will die Ausgabe einer Nachhaltigkeits-Anleihe gut vorbereitet sein.Von Thomas Kaufmann Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft gehört zu den großen Aufgaben der nächsten Jahre. Allein in Deutschland stehen tausende Unternehmen vor der Herausforderung, ihr Geschäftsmodell so umzustellen, dass sie auch in Zukunft noch rentabel wirtschaften können. Also werden Solaranlagen und Windparks gebaut, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, Verpackungen aus Plastik durch solche aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt, sowie neue Prozesse begonnen und Anlagen installiert, die helfen, Energie und Wasser zu sparen.Angesichts erschwerter Konditionen bei klassischen Bankkrediten sind Unternehmensanleihen eine gute Möglichkeit, das notwendige Kapital zu beschaffen. ...

