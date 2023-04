Premezzi ist seit 2007 in verschiedenen IT-Führungsfunktionen für die Credit Suisse tätig, zuletzt als globaler Leiter Site Reliability Engineering, wo er für die IT-Resilienz der Bank zuständig ist.Bern - Der 54-jährige Renato Premezzi übernimmt am 14. August 2023 die Leitung der IT und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Mobiliar. Premezzi ist seit 2007 in verschiedenen IT-Führungsfunktionen für die Credit Suisse tätig, zuletzt als globaler Leiter Site Reliability Engineering, wo er für die IT-Resilienz der Bank zuständig ist. Im vergangenen Jahr verantwortete er als CTIO Swiss Bank a. i.

