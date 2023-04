Weltgrösster Finanzdienstleister der Automobilindustrie migriert Datenbanken auf Oracle Exadata Cloud@Customer für verringerte Latenz bei kritischen Anwendungen und schnellere Analysen.Braunschweig/Austin - In mehrjähriger Zusammenarbeit mit Oracle hat Volkswagen Financial Services (VWFS), der weltweit grösste Finanzdienstleister der Automobilindustrie, den Grossteil seiner Datenbanken auf Oracle Exadata Cloud@Customer migriert. Die Cloud-Datenbankplattform wird als Managed Infrastructure Service in den eigenen Rechenzentren von Volkswagen Financial Services bereitgestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...