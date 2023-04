Berlin - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bereit, als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die nächste Europa-Wahl zu kandidieren. "Wenn die Freien Demokraten der Meinung sind, dass ich die Richtige an dieser Stelle wäre, dann werde ich mich dem fügen", sagte Strack-Zimmermann in der ARD-Talksendung "Maischberger" am Mittwoch.



Sie habe sich infolge des Ukraine-Kriegs intensiv mit der sicherheitspolitischen Rolle Europas beschäftigt und sei überzeugt, dass "es mehr denn je entscheidend ist, europäisch zu agieren", sagte die Verteidigungspolitikerin. "Ich glaube, dass wir die Kraft Europas unterschätzen." Jedes Land habe seine eigene Perspektive. "Aber als deutsche Staatsbürgerin und Politikerin wünschte ich mir, dass Deutschland eine größere Rolle in Europa spielt", sagte Strack-Zimmermann.