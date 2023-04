Die Wiegemaschine, die bereits erfolgreich von verschiedenen Erzeugern und Verpackungsunternehmen in Italien und den Niederlanden getestet wurde, wird auch an der Pianeta Rosso, der Fachtagung von Macfrut für Tomaten, vorgestellt. Foto © Sorma Group Die Sorma Group wird auch in diesem Jahr auf der Macfrut vertreten sein, der internationalen Messe für die Gemüse- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...